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  • Vatandaşlar ihbar etti: Önce karısını ardından kendini vurdu
Güncel

Vatandaşlar ihbar etti: Önce karısını ardından kendini vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tabancayla karısını yaralayan zanlı intihara teşebbüs etti. Çiftin, biri il dışında üniversitede eğitim gören 2 kız çocuğu olduğu belirtildi.

AA7 Aralık 2021 Salı 15:39 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 15:39
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Bayramoğlu Mahallesi Mühim Sokak'ta bir sitede silah sesleri duyan kişiler durumu polise bildirdi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, Y.D'nin, karısı M.D'yi tabancayla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.

Yaralı çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Y.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çiftin, biri il dışında üniversitede eğitim gören 2 kız çocuğu olduğu belirtildi.

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