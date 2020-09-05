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Güncel

Vatandaşlar ihbar etti! Park halindeki bir araçta erkek cesedi bulundu

Adana'da yol kenarına park edilen bir otomobilin direksiyon koltuğunda, bir erkek cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz öğrenilemezken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA05 Eylül 2020 Cumartesi 14:37 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 14:37
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Olay, Merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi üzerinde bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde 01 TH 393 plakalı otomobiliyle caddede ilerleyen 60 yaşlarındaki bir erkek, kısa süre sonra otomobilini caddenin sağına park etti ve araçtan inmedi. Bugün öğle saatlerinde ise otomobilin içinde hareketsiz yatan adamı gören çevredekiler, durumu polis ve 112 ekiplerine bildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme sonrası adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz öğrenilemezken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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