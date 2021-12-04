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Güncel

Vatandaşlar ihbar etti! Sokak ortasında ceset bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda, bir kişi cadde üzerinde ölü olarak bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan kişinin sokakta yaşadığı öğrenildi.

DHA4 Aralık 2021 Cumartesi 15:32 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 15:32
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Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürürken yerde hareketsiz bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından, ceset, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adi Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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