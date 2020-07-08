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Vatandaşlar ihbar etti! Yıldırım, üç hektarlık ormanlık alanı yaktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alanda Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

IHA08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:32 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:32
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Yangın, saat 10.00 sıralarında Gökçealan Mahallesi Kurucaova mevkii’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören Mahalle sakinleri durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kuşadası ve Söke Orman Yangınlarına Müdahele ekipleri, bir buçuk saatlik çalışmalarının ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin yıldırım düşmesinden kaynaklandığı belirtildi.

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