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Vatandaşlar isyan etti! İstanbullunun metro çilesi bitmek bilmiyor

İstanbul'da Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durdu. Arıza nedeniyle metro tünelinden tahliye edilen vatandaşlar ise olaya isyan etti.

IHA12 Aralık 2022 Pazartesi 21:34 - Güncelleme:
Vatandaşlar isyan etti! İstanbullunun metro çilesi bitmek bilmiyor
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Kirazlı-Başakşehir-Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hattında elektrik kesintisi nedeniyle seferler yapılamadı. Metro istasyonları tahliye edildi. Yollarına metro tünelinden yürüyerek devam etmeye çalışan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: BU TİP ARIZALAR SÜREKLİ TEKRARLIYOR

M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat seferler yapılamadı. İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar uzun süre arızanın giderilmesini beklerken, bazı vatandaşlar da çareyi metro tünelini yürüyerek geçmekte buldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arıza giderildi ve metro seferleri normale döndü. Uzun süre arızanın giderilmesini bekleyen vatandaşlardan bazıları duruma isyan ederek, bu tip arızaların sürekli tekrarlandığını ifade etti.

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