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Vatandaşlar polise ihbarda bulundu! 3 farklı şehirde 3 ceset

İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa'da meydana gelen farklı olaylara ilişkin 3 erkek cesedi bulundu.

AA27 Haziran 2025 Cuma 07:05 - Güncelleme:
Vatandaşlar polise ihbarda bulundu! 3 farklı şehirde 3 ceset
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İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Galip Esmer Caddesi'ndeki iki katlı metruk villanın bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, polise ihbarda bulundu.

Villaya gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, erkek cesedinin üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak belge çıkmadı. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

SİLAHLA VURULMA SONUCU ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Şırnak Mahallesi'ndeki hayvan pazarı yakınlarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, yerde yatan kişinin İ.H.Y. (25) olduğunu ve silahla vurulma sonucu öldüğünü tespit etti. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BOĞAZININ KESİLDİĞİ BELİRLENDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Çakırlı Mahallesi'ndeki sahil yolunda hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Afgan uyruklu kişinin boğazının kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi

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