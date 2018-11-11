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Vatandaşlar TÜYAP Kitap Fuarı'na yoğun ilgi gösterdi

Beylikdüzü'nde bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ikinci günü de kalabalıktı. Kitapseverlerin akın ettiği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin hemen yanındaki Metrobüs istasyonunda akşam saatlerinde yoğunluk oluştu.

  • DHA
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TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 37'nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 28'inci İstanbul Sanat Fuarı dün kapılarını açtı. Fuar ilk gün olduğu gibi bugün de büyük ilgi gördü. Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı, ana temanın 'Hayatı Edebiyatla Kuşatmak' olduğu fuarda, panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinlikleri sürdürüldü.

Fuara gelmek için Metrobüsü tercih eden binlerce kişi Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki stantları gezdikten sonra yoğunluk akşam saatlerinde tersine döndü. Fuardaki stantları gezen ziyaretçiler, Metrobüse giderken istasyona girenler, araçlara binmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı. 

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