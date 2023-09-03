Vatandaşlardan Beşiktaş Belediyesi'ne Abbasağa Parkı tepkisi

Abbasağa Mahallesi sakinleri Beşiktaş Belediyesinin mahallelerindeki parkta uzun zamandır bakım yapmadığını, buradaki bazı ağaçların kesildiğini ve tuvaletlerin hijyenik olmadığını anlatarak, belediyeye tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden İrem Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, parkın bundan 5 ay öncesine kadar bakımlı, temiz ve yeşil olduğunu anlattı.

Parkta son 4-5 aydır hiç bakım yapılmadığını, buradaki kedi evlerinin de bakım ve hijyeninin sağlanmadığını belirten Kök, belediyenin parktaki genel temizlik işi, tuvalet hijyeni ve aydınlatmalarıyla ilgilenmediğini savundu.

Kök, buradaki bazı ağaçların da kesildiğini ifade ederek, "Ağaçlar taşındı dediler. Taşınan ağacın gövdesi alınır. Kesilmez, bu çimler kuruduktan sonra birçok ağacın kesildiğini gördük. Biz parkımızın kurtarılmasını istiyoruz." dedi.

Parkın her yerinde sineklerin olduğunu ve kötü koktuğunu dile getiren Kök, bakımsızlık nedeniyle mahalle sakinlerinin artık parkı kullanamadıklarını söyledi.

Kök, daha önce konulan cimnastik aletlerinin toplatıldığını ancak vatandaşların buna tepki göstermesi üzerine tekrar yerine konulduğunu ifade etti.

Abbasağa Parkı'nın her yıl bakıma alınmasını ve hijyenik hale getirilmesini istediklerini anlatan Kök, "Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü parklar insanların nefes alanıdır. Abbasağa Parkı bizim için bir nefestir." dedi.

- BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ AÇIKLAMAYI PARKIN DUVARINA ASTI



Beşiktaş Belediyesi ise parktaki yenileme ve bakım çalışmalarına ilişkin açıklamanın yer aldığı pankartı, parkın duvar korkuluklarına astı.

Söz konusu pankartta Abbasağa Parkı'nın İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun denetiminde olduğuna yer verildi.

Parkta devrilme ve parkı kullananlara zarar verme riski olan ağaçların kurul kararı ile alandan uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Parkımızda dikim mevsimleri takip edilerek ağaç dikimi yapılmaktadır. Beşiktaş Belediyesinin 2020 yılında parkın alt ve üst yapı sistemleri, yeşil alanları ve etkinlik alanları yenilenmesi, yeşil enerji ile iklim dostu bir alt yapıya kavuşması için yaptığı başvurunun İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından reddedildiğini, itiraz sürecimizin de devam ettiğini hatırlatmak isteriz."