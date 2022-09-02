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Vatandaşlardan CHP heyetine tepki: Tayyip Erdoğan'ın tırnağı olamazsın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti'ne, Sivas'taki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş tepki gösterdi.

AA2 Eylül 2022 Cuma 09:16 - Güncelleme:
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Öztrak ile beraberindeki heyetin, Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyareti sırasında bir vatandaş, "Şimdi gelecek bu ortamı düzeltecek mi? Havadan inme bir şey mi var? diye sordu.

Gruptakilerden birinin "dene bakalım" demesi üzerine vatandaş, "50 sene, 60 sene CHP'yi dene dene dene...Eski CHP yok, Atatürk'ün partisini ne hale getirdiniz." dedi. Öztrak, "Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün partisi." diyerek vatandaşın yanından ayrıldı.

Daha sonra tartışmaya dahil olan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile konuşan vatandaş, "Bak memleketimizin insanısın sen. Seni iyi tanıyorum güzel insan." diye hitap etti.

Karasu'nun, "Siz de güzel insansınız ama misafire adam gibi davranın" çıkışının ardından ise vatandaş, "Adam gibi davranıyoruz, adamız biz" yanıtını verdi.

"Geçmişteki ortama geri götürmeyin. Sağcı solcu, Alevi-Sünni..." diyen vatandaşa, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu tepki gösterdi.

Karasu'nun "Kim ayrıştırıyor bu milleti şu an? Tayyip'ten başka ayrıştıran var mı?" ifadelerini kullanması üzerine vatandaş, "Hayır, Tayyip Erdoğan'ın tırnağı olamazsın, onu bırak sen, kendine gel." şeklinde cevap verdi.

Daha sonra, "Demirtaş'ı burada CHP'nin otobüsünün üstünde konuşturdunuz" diyen vatandaşa Karasu, "35 insan niye yakıldı?" dedi.

Vatandaşın, "Kime sorarsan sor, kim yaktı?" şeklinde karşılık vermesinin ardından Karasu bu kez, "Senin anlayışın işte" diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise "Ben de milletvekiliyim. Sivaslı misafirperverdir, sen ev sahibisin" sözleriyle gerginliği yumuşatmaya çalıştı.

Gerginlik, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

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