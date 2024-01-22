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Güncel

Vatandaşlardan İBB başkan adayı Murat Kurum'a yoğun ilgi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri'ni ziyaret etti. Tesiste oturanlarla sohbet eden Kurum, Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını söyledi.

IHA22 Ocak 2024 Pazartesi 14:20 - Güncelleme:
Vatandaşlardan İBB başkan adayı Murat Kurum'a yoğun ilgi
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri'ni ziyaret etti. Murat Kurum'a Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da eşlik etti.

Tesiste oturanların Kurum'a ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar Murat Kurum'la fotoğraf çektirdi. Murat Kurum küçük çocuklara oyuncak hediye etti. Sosyal tesislerde yemek yiyen hakemlerle sohbet eden Kurum, Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını belirterek, "Mevcut yönetim orayı engellemeye çalıştı ama biz durmadık, inşaatını bitiriyoruz. İstanbul'a uluslararası turnuvaların yapılacağı çok güzel bir basketbol tesisini kazandıracağız. İstanbul bir olimpiyat şehri olacak. Her mahallesinde spor yapılacak. Sizin gibi kıymetli hakemlerimiz, sporcularımız gençlerimizi yetiştirecek. Çok daha sağlıklı bir gençliği oralarda yetiştirmiş olacağız" dedi. Vatandaşın sevgi gösterisinde bulunduğu Kurum, tesise gelenlere limonata ikramında bulundu.

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