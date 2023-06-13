İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2023 Çarşamba / 26 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,65
  • EURO
    25,5059
  • ALTIN
    1477.44
  • BIST100
    5429.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaşlardan İmamoğlu'na tepki: Siz tatile gidin
Güncel

Vatandaşlardan İmamoğlu'na tepki: Siz tatile gidin

İmamoğlu, Başakşehir'de çıkan yangının ardından alevlerin 70 saat sonra kontrol altına alındığı fabrikayı ziyaret etti. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında, orada bulunan bir vatandaş, 'Yangın bitti, yeni mi geliyorsun Sayın Başkan? Siz tatile gidin.' diyerek tepki gösterdi.

13 Haziran 2023 Salı 23:12 - Güncelleme:
Vatandaşlardan İmamoğlu'na tepki: Siz tatile gidin
ABONE OL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangının ardından alevlerin 70 saat sonra kontrol altına alındığı fabrikaya gitti.

Ziyaret sırasında, yanan fabrikaya yakın başka bir iş yerinde çalışan işçilerden biri, "Yangın bitti, yeni mi geliyorsun Sayın Başkan? Siz tatile gidin." diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Bunun üzerine İmamoğlu da "Seni duyamıyorum, bir şey mi dedin? Yakına gel, duyamıyorum seni. Gelemiyor ancak konuşuyor. Senin yanına gelirim ama ayaklarım yorulur." diyerek vatandaşla alay etmeye kalkıştı.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, İmamoğlu'nun bu tavırlarına tepki gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.