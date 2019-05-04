23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Vatandaşlardan İmamoğlu'nun etkinliğine tepki: Ramazan'a uygun değil

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından paylaşılan Ramazan ayı etkinlik takvimi vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar yapılan etkinliğin Ramazan ayına uygun olmaması nedeniyle İmamoğlu'na tepki gösterdi. Ayrıca Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri olarak 37 yıldan beri Beyazıt Meydanı ve Sultanahmet'te kurulan Dini Yayınlar Fuarı ise Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla bu yıl gerçekleştirilemeyecek.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İftarın hemen sonrasında teravih vaktine kadar Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde enstrümantal, tasavvuf musikisi, ezgi gibi dinletilerle düzenlenen etkinlikler Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla son verildi. Ayrıca Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri olarak 37 yıldan beri Beyazıt Meydanı ve Sultanahmet'te kurulan Dini Yayınlar Fuarı ise Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla bu yıl gerçekleştirilemeyecek.

TERAVİH NAMAZI SAATİ KONSER SAATİ İLE ÇAKIŞIYOR

 

İBB tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde, teravih namazı vaktinde konser verilecek

VATANDAŞLARDAN TEPKİ: RAMAZAN'A UYGUN DEĞİL

Vatandaşlar yapılan etkinliğine sosyal medyadan tepki gösterdi. Vatandaşların birçoğu yapılan etkinliğin Ramazan ayına uygun olmadığı görüşünde.

İşte vatandaşların tepkileri;

"Bir Ramazan “etkinliği” olarak konser saatinde Teravih Namazı var. Ama namazda gözü olmayanın, ezanda kulağı olmuyor tabi."

"Yeni yıla girmiyoruz; Rabbimizin bir çağrısı olan Ramazan ayına giriyoruz.. Eş başkanı canan için her gün Yılbaşı gerçi.."
 
"Mübarek Ramazan Ayı’nı May Fest’le karıştırdılar sanırım. Allah Hidayet versin hepinize..."

"Mübarek Ramazan ayında, dini yayınlar fuarını yasaklayıp,teravih vaktinde, Paul Dwyer&The Bandits vs ye konser verdirip adınada Ramazan konserleri demek tam Beton Ekrem'e yakışır bir faaliyet"

"11 Ayın Sultanı Ramazan Ayında; Furarlara izin vermeyip, Bizim paralarımızla bu mübarek ayda konser vermelerini İstemiyoruz!"
 
"Siz Ramazan ayını yanlış anlamışsınız. Ama ben demiştim konser bunların vereceği en iyi hizmet olur diye. Saati de teravih namazı ile çakılıyor oh mis gibi. İyi eğlenceler İstanbul..."
 
"Seçimden önce Yasin-i Şerif okuyan Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayında teravih vakti, her güne bir konser koymuş.... CHP zihniyeti aldatmadır.."
 
"4 ihtimal var; 1. “Teravih Namazı”nın varlığından habersizler. 2. “Teravih Namazı”nın saati ile “Konser” saatinin çakıştığından habersziler. 3. “Teravih Namazı” ile “Konser” saatinin çakışması umurlarında değil. 4. Bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Takdir Kamuoyunun.."

Otomobilini yıkarken iki araç çarptı! Feci kaza kamerada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'cü ve MLKP'li teröristler sınırda yakalandı

FETÖ'cü ve MLKP'li teröristler sınırda yakalandı

Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

Büyük ilgi gördü

Büyük ilgi gördü

Esed rejimi "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne sızmaya çalıştı

Esed rejimi 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne sızmaya çalıştı

Şehidin hayatını kaybeden kızıyla ilgili kahreden detay

Şehidin hayatını kaybeden kızıyla ilgili kahreden detay

AK Parti'den Gül'ün yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili açıklama

AK Parti'den Gül'ün yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili açıklama

Vatandaşlardan İmamoğlu'nun etkinliğine tepki: Ramazan'a uygun değil

Vatandaşlardan İmamoğlu'nun etkinliğine tepki: Ramazan'a uygun değil

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek
 

POPÜLER HABERLER

15 Temmuz´da mağdur olan Japon çocuk Çavuşoğlu´na mehter marşını söyledi

15 Temmuz´da mağdur olan Japon çocuk Çavuşoğlu´na mehter marşını söyledi

Pistten çıkarak nehre sürüklendi

Pistten çıkarak nehre sürüklendi

Birçok hastalığı ücretsiz tedavi ediyorlar! Yalnızca bir şartla...

Birçok hastalığı ücretsiz tedavi ediyorlar! Yalnızca bir şartla...

Artık o cezalar e-Devlet'te görülecek

Artık o cezalar e-Devlet'te görülecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA