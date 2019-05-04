Vatandaşlardan İmamoğlu'nun etkinliğine tepki: Ramazan'a uygun değil

İftarın hemen sonrasında teravih vaktine kadar Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde enstrümantal, tasavvuf musikisi, ezgi gibi dinletilerle düzenlenen etkinlikler Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla son verildi. Ayrıca Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri olarak 37 yıldan beri Beyazıt Meydanı ve Sultanahmet'te kurulan Dini Yayınlar Fuarı ise Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla bu yıl gerçekleştirilemeyecek.

TERAVİH NAMAZI SAATİ KONSER SAATİ İLE ÇAKIŞIYOR

İBB tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde, teravih namazı vaktinde konser verilecek

VATANDAŞLARDAN TEPKİ: RAMAZAN'A UYGUN DEĞİL

Vatandaşlar yapılan etkinliğine sosyal medyadan tepki gösterdi. Vatandaşların birçoğu yapılan etkinliğin Ramazan ayına uygun olmadığı görüşünde.

İşte vatandaşların tepkileri;

"Bir Ramazan “etkinliği” olarak konser saatinde Teravih Namazı var. Ama namazda gözü olmayanın, ezanda kulağı olmuyor tabi."

"Yeni yıla girmiyoruz; Rabbimizin bir çağrısı olan Ramazan ayına giriyoruz.. Eş başkanı canan için her gün Yılbaşı gerçi.."

"Mübarek Ramazan Ayı’nı May Fest’le karıştırdılar sanırım. Allah Hidayet versin hepinize..."

"Mübarek Ramazan ayında, dini yayınlar fuarını yasaklayıp,teravih vaktinde, Paul Dwyer&The Bandits vs ye konser verdirip adınada Ramazan konserleri demek tam Beton Ekrem'e yakışır bir faaliyet"

"11 Ayın Sultanı Ramazan Ayında; Furarlara izin vermeyip, Bizim paralarımızla bu mübarek ayda konser vermelerini İstemiyoruz!"

"Siz Ramazan ayını yanlış anlamışsınız. Ama ben demiştim konser bunların vereceği en iyi hizmet olur diye. Saati de teravih namazı ile çakılıyor oh mis gibi. İyi eğlenceler İstanbul..."

"Seçimden önce Yasin-i Şerif okuyan Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayında teravih vakti, her güne bir konser koymuş.... CHP zihniyeti aldatmadır.."

"4 ihtimal var; 1. “Teravih Namazı”nın varlığından habersizler. 2. “Teravih Namazı”nın saati ile “Konser” saatinin çakıştığından habersziler. 3. “Teravih Namazı” ile “Konser” saatinin çakışması umurlarında değil. 4. Bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Takdir Kamuoyunun.."