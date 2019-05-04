Vatandaşlardan İmamoğlu'nun etkinliğine tepki: Ramazan'a uygun değil
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından paylaşılan Ramazan ayı etkinlik takvimi vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar yapılan etkinliğin Ramazan ayına uygun olmaması nedeniyle İmamoğlu'na tepki gösterdi. Ayrıca Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri olarak 37 yıldan beri Beyazıt Meydanı ve Sultanahmet'te kurulan Dini Yayınlar Fuarı ise Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla bu yıl gerçekleştirilemeyecek.
İftarın hemen sonrasında teravih vaktine kadar Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde enstrümantal, tasavvuf musikisi, ezgi gibi dinletilerle düzenlenen etkinlikler Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla son verildi. Ayrıca Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri olarak 37 yıldan beri Beyazıt Meydanı ve Sultanahmet'te kurulan Dini Yayınlar Fuarı ise Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla bu yıl gerçekleştirilemeyecek.
TERAVİH NAMAZI SAATİ KONSER SAATİ İLE ÇAKIŞIYOR
İBB tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde, teravih namazı vaktinde konser verilecek
VATANDAŞLARDAN TEPKİ: RAMAZAN'A UYGUN DEĞİL
Vatandaşlar yapılan etkinliğine sosyal medyadan tepki gösterdi. Vatandaşların birçoğu yapılan etkinliğin Ramazan ayına uygun olmadığı görüşünde.
İşte vatandaşların tepkileri;
"Bir Ramazan “etkinliği” olarak konser saatinde Teravih Namazı var. Ama namazda gözü olmayanın, ezanda kulağı olmuyor tabi."
"Mübarek Ramazan ayında, dini yayınlar fuarını yasaklayıp,teravih vaktinde, Paul Dwyer&The Bandits vs ye konser verdirip adınada Ramazan konserleri demek tam Beton Ekrem'e yakışır bir faaliyet"
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