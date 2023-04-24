Ermeni diasporasının, Türk milletine attığı sözde soykırım iftirasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostları da alet oldu. 14 Mayıs seçimleri için Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan TİP sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

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TİP, '1915'i unutmayacağız' notuyla yaptığı paylaşımda, "Coğrafyamızın kadim halklarından Ermeni halkının topraklarımızdan koparılmasının acısını yaşamaya devam ediyoruz. Bu Büyük Felaketle yüzleşmek sadece geçmişe değil, ortak geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Aydınlık ve özgür günlerde kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeyi birlikte kuracağız." ifadelerini kullandı.

Türk milletine yapılan zulümleri unutmayı tercih ederek, Ermeni diasporasının yalan tezlerine destek çıkan Türkiye İşçi Partisi'ne vatandaşlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.