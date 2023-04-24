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Güncel

Vatandaşlardan tepki yağıyor... Kılıçdaroğlu'nun dostlarından skandal 'soykırım' paylaşımı!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ittifak ortağı TİP, sözde Ermeni soykırımına destekledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıkan HDP'nin ortağı TİP, skandal bir paylaşımda bulundu. TİP'ten yapılan açıklamada, '1915'i unutmayacağız' denildi. TİP'in bu paylaşamına vatandaşlardan tepki yağdı.

24 Nisan 2023 Pazartesi 21:30 - Güncelleme:
Vatandaşlardan tepki yağıyor... Kılıçdaroğlu'nun dostlarından skandal 'soykırım' paylaşımı!
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Ermeni diasporasının, Türk milletine attığı sözde soykırım iftirasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostları da alet oldu. 14 Mayıs seçimleri için Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan TİP sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

SKANDAL PAYLAŞIMA BÜYÜK TEPKİ!

TİP, '1915'i unutmayacağız' notuyla yaptığı paylaşımda, "Coğrafyamızın kadim halklarından Ermeni halkının topraklarımızdan koparılmasının acısını yaşamaya devam ediyoruz. Bu Büyük Felaketle yüzleşmek sadece geçmişe değil, ortak geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Aydınlık ve özgür günlerde kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeyi birlikte kuracağız." ifadelerini kullandı.

Türk milletine yapılan zulümleri unutmayı tercih ederek, Ermeni diasporasının yalan tezlerine destek çıkan Türkiye İşçi Partisi'ne vatandaşlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

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