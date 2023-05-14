Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı'daki evinden çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracında inerek kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 23.17 itibarıyla Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda vatandaşlar karşıladı. Yoğun ilgi ve sloganlarla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracıdan inerek vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiğini belirten bir vatandaş, 'Milletin duası sizinle Allah yar ve yardımcınız olsun. Millet size emanet. Daima muzaffer oğlun. Sizleri çok seviyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Ben de sizleri seviyorum" diyerek karşılık verdi.