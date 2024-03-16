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Vatandaştan DEM Parti İBB Başkan Adayı Beştaş'a terör tepkisi: Bitmesini isteseniz dağdakileri methetmezsiniz

Heybeliada'da esnaf ziyareti yapan terörün siyasi ayağı DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'a bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. Vatandaş, DEM'li Beştaş'a 'Allah şehit annelerinin acılarını içinize versin ki aklınız başınıza gelsin. Bitmesini isteseniz dağdakileri methetmezsiniz.' sözleri ile sert tepki gösterdi.

16 Mart 2024 Cumartesi 21:32 - Güncelleme:
Vatandaştan DEM Parti İBB Başkan Adayı Beştaş'a terör tepkisi: Bitmesini isteseniz dağdakileri methetmezsiniz
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CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için 'kent uzlaşısı' adı altında İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede ittifak kurduğu DEM Parti'ye yönelik terör tepkileri sürüyor.

DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Heybeliada'da esnaf ziyareti yaptığı sırada bir vatandaşın terör tepkisi ile karşılaştı.

Beştaş'a terör örgütü PKK ile birlik oldukları için tepki gösteren vatandaş "Allah şehit annelerinin acılarını içinize versin ki aklınız başınıza gelsin." diye konuştu.

"BİTMESİ İÇİN ÇALIŞSAYDINIZ O DAĞDAKİLERİ METHETMEZSİNİZ"

DEM Parti adayı Beştaş'ın "Biz terörün bitmesi için çalışıyoruz" iddialarına karşı çıkan vatandaş "Bitmesini isteseniz dağdakileri methetmezsiniz" ifadelerini kullandı.

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