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Vatandaştan HDP'li gruba ağır sözler: Ben Kürt'üm, sizler Kürt'ün temsilcisi olamazsınız

Kobani soruşturması kapsamında gözaltına alınanlara destek olmak için Ankara Adliyesi önüne gelen, aralarında milletvekillerin de olduğu HDP'li gruba, kendisini 'Vanlı bir Kürt' olarak tanıtan vatandaş, 'Sizler Kürtlerin temsilcisi olmazsınız.' diyerek tepki gösterdi.

AA02 Ekim 2020 Cuma 12:43 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 13:00
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 25 Eylül'de gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındakilere destek için Ankara Adliyesine gelen, aralarında HDP milletvekillerin de olduğu grup açıklama yaptığı sırada, kendisinin Vanlı bir Kürt olduğunu söyleyen vatandaş, "Ben Kürt'üm. Sizler Kürt'ün temsilcisi olamazsınız. 77 sülalem Kürt, benim temsilcim olamazsınız. Kürt'ü kullanarak Kürt'ün üzerinde tahakküm kuramazsınız." diyerek tepkisini dile getirdi.

Bunun üzerine vatandaşın üstüne yürüyen bazı partililere polis engel oldu. Söz konusu vatandaş, daha sonra polis eşliğinde olay yerinden uzaklaştırıldı.

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