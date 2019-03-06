Vatandaştan İmamoğlu ve Taş'a tepki: Ben PKK'lının elini sıkmam

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Kasımpaşa'da esnaf ziyaretine çıktı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP ile iş birliği yapan CHP adaylarına Kasımpaşalılar tepki gösterdi.

İmamoğlu ve beraberindeki HDP savunucusu Taş, ziyaretleri sırasında halkın tepkisiyle karşılaştı.

İmamoğlu ve Taş'ın uğradıkları kıraathanede ellerini uzattıkları bir vatandaş, ''Ben PKK'lının elini sıkmam, vatana ihanet olur.'' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine ''Allah yardım etsin'' diyen İmamoğlu'na vatadaş, ''Allah sana yardım etsin.'' dedi.

İmamoğlu'nun tokalaştığı bir diğer vatandaş ise, ''11 ay dinimize küfreden CHP'ye ben oy mu vereceğim?'' diyerek tepki gösterdi.