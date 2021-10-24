Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! ''Bu söylenecek kelime mi?''

24 Ekim 2021 Pazar 16:07 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 17:11

İzmir'de Yurtoğlu Mahallesi'nde düzenlenen törene giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemeyen vatandaşların protestolarıyla karşılaştı. "Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." diyen Kılıçdaroğlu'na, Uzundere mahallesi sakini Eray Uslu,"Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi.

İzmir'de, Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesi nedeniyle vatandaşların protestolarıyla karşılaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu, evlerin Büyükşehrin bütçesi ile yapılmasını talep eden Uslu'ya, "Hükümet'le konuşun, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Eray Uslu, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemedikleri söyledi.

BÜYÜKŞEHİR'İN BÜTÇESİ İLE YAPILMASINI İSTEYEN MAHALLELİYE YANIT

Kılıçdaroğlu, evlerin Büyükşehirin bütçesi ile yapılmasını talep eden Uslu'ya, "Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükümet'le konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." ifadelerini kullandı.

"BU SÖYLENECEK KELİME Mİ?"

Uslu da bunun üzerine "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi.

İşte o anlara ait kamera görüntüsü;