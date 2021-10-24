İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2021 Pazar / 18 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6153
  • EURO
    11,2367
  • ALTIN
    553.564
  • BIST100
    1479.93
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! ''Bu söylenecek kelime mi?''
Güncel

Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! ''Bu söylenecek kelime mi?''

CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Yurtoğlu ve Uzundere Mahallesi'ni kapsayan kentsel dönüşüm proje alanında yıllardır evlerine kavuşamayan vatandaşlıların tepkisiyle karşılaştı. Evlerinin Belediye bütçesinden karşılanarak yapılmasını isteyen vatandaşa Kılıçdaroğlu, 'Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin.' dedi. Kılıçdaroğlu'na, Uzundere mahallesi sakini Eray Uslu, 'Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?' karşılığını verdi.

24 Ekim 2021 Pazar 16:07 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 17:11
ABONE OL

İzmir'de Yurtoğlu Mahallesi'nde düzenlenen törene giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemeyen vatandaşların protestolarıyla karşılaştı. "Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." diyen Kılıçdaroğlu'na, Uzundere mahallesi sakini Eray Uslu,"Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi.

İzmir'de, Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesi nedeniyle vatandaşların protestolarıyla karşılaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu, evlerin Büyükşehrin bütçesi ile yapılmasını talep eden Uslu'ya, "Hükümet'le konuşun, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Eray Uslu, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemedikleri söyledi.

BÜYÜKŞEHİR'İN BÜTÇESİ İLE YAPILMASINI İSTEYEN MAHALLELİYE YANIT

Kılıçdaroğlu, evlerin Büyükşehirin bütçesi ile yapılmasını talep eden Uslu'ya, "Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükümet'le konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." ifadelerini kullandı.

"BU SÖYLENECEK KELİME Mİ?"

Uslu da bunun üzerine "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi.

İşte o anlara ait kamera görüntüsü;

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.