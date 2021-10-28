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İETT otobüsünü gören vatandaşlar şaştı kaldı! ''Sinek ilaçlama aracı sandık''

Üsküdar'da, arızalanarak motorundan yoğun duman çıkan İETT otobüsünün yoluna devam etmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Esnaf Hüdayi Ellik, motoru yanan İETT otobüsünü ilk önce sinek ilaçlama aracı sandığını, aracın her tarafının dumanla kaplandığını söyledi.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 16:46 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 16:50
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Güzeltepe Mahallesi Namazgah Caddesi'nde seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında arıza meydana geldi.

Durumu gören vatandaşlar, motorundan yoğun duman çıkan otobüsün durmayarak, yoluna devam etmesine tepki gösterdi.

Esnaf Hüdayi Ellik, motoru yanan İETT otobüsünü ilk önce sinek ilaçlama aracı sandığını, aracın her tarafının dumanla kaplandığını söyledi.

"Büyükşehir'in güzel bir teknolojisiyle yüz yüze geldik." ifadelerini kullanan Ellik, şöyle devam etti:

"Sinekle mücadele aracımız yok' dediler. Varmış, otobüslerle yapılıyormuş. Teknolojiden memnunuz ama hava kirliliği oluyor. Buna önem göstermelerini rica ediyorum Ekrem Bey'den. Yokuş yukarı geliyordu. Duman çıkarıyor, ben ilk ilaçlama aracı zannettim. Meğerse otobüsmüş, ondan çıkıyormuş. İçerisinde yolcu yoktu, boş araç gidiyordu. Sağa çekip tamiratını beklemeyip, o şekilde devam etmeyi uygun görmüş şoför arkadaş. Biz de şaşırdık sinek aracı diye. Sonra gerçeği öğrenince üzüldük. Çevre kirliliği, düşünün dükkanın içerisine kadar duman girdi."

OTOBÜSTEN DUMANLAR ÇIKTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaşın kamerasına da yansıyan görüntülerde, özel halk otobüsünün motor bölümünden duman çıkması ve yoluna devam etmesi yer alıyor.

Bu sırada, bir vatandaşın "Sıfır motorlar kenarda bekler. Bozulan otobüsün sağa çekilmesi gerekiyor. Motor indirilip yeniden takılması gerekiyor ama Ekrem İmamoğlu'nun aracı yok herhalde." şeklindeki ifadesi de görüntülerde bulunuyor.

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