İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2022 Perşembe / 2 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5963
  • EURO
    18,7804
  • ALTIN
    995.522
  • BIST100
    3976.36
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaştan Özgür Özel'e manidar tepki: PKK ile ilginizi kesin
Güncel

Vatandaştan Özgür Özel'e manidar tepki: PKK ile ilginizi kesin

Düzce'de ziyaretlerde bulunan CHP'li Özgür Özel'e vatandaştan manidar tepki bir tepki geldi. Esnaf ziyareti yapan Özgür Özel'in yanına gelen bir vatandaş, 'Memleketi bölmeye çalışmayın. Siz altılı masa değil, sekizli masasınız. Bir de lideriniz var; Biden mi bidon mu? Ben provokatör değilim. Bu memleketin has evladıyım. PKK ile ilginizi kesin” şeklinde tepki gösterdi.

27 Ekim 2022 Perşembe 00:39 - Güncelleme:
Vatandaştan Özgür Özel'e manidar tepki: PKK ile ilginizi kesin
ABONE OL

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile partisinin Düzce İl Başkanlığına gelerek İl Başkanı Semih Cemşit ile görüştü.

Ardından Özel ve beraberindekiler, İstanbul ve Gaziantep caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşlarla sohbet etti.

"PKK İLE İLGİNİZİ KESİN"

Ziyaretler sırasında bir vatandaşın "Siz altılı masa değil, sekizli masasınız. Bir de lideriniz var; Biden mi bidon mu? Ben provokatör değilim. Bu memleketin has evladıyım. Bu memleketi bölmeye uğraşmayın. PKK ile ilginizi kesin. Ben CHP'liydim istifa ettim. Ben buralıyım, Anadolu çocuğuyum." sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'Lİ İSİMLER TARTIŞMAYA GİRDİ

Tepkisi devam eden vatandaş ile CHP İl Başkanı Semih Cemşit ve bazı parti yöneticileri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.