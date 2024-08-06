CHP'li İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından Instagram'a erişim engelini eleştirerek, "Instagram'ı kapat, kimseye sorma. Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa çıkar, belediyelere sorma. SGK borcu var de, sebebini sorma" paylaşımında bulundu.

Dedetaş'ın açıklamalarına Üsküdarlılar da sosyal medya üzerinden CHP'li başkanı soru yağmuruna tuttu. Vatandaşlar, CHP'li Dedetaş'a şu tepkilerde bulundu: "Üsküdar Belediyesi ilaçlama yapmıyor. Adeta sivrisinek karasinek istilasına uğradık.

Bu yaz ilaçlama hiç görmedim." "Üsküdar kütüphaneleri sinekten geçilmiyor. İlaçlama neden yapılmıyor?" "Üsküdar'ın her mahallesi çöp ile kaplanmaya başladı. Sokak temizlikleri artık yapılmıyor." "Emekliye vaat ettiğiniz yardımlar nerede?"