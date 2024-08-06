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Vatandaştan Üsküdar'ı unutan belediye başkanına zor zorular: Vaatleriniz nerede?

CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nin başkanı Sinem Dedetaş, verdiği vaatleri unutup Instagram paylaşımları yapması vatandaştan tepki çekti. Dedetaş'a vaatlerini hatırlatan vatandaşlar, 'Emekliye vaat ettiğiniz yardımlar nerede?' diye sordu.

6 Ağustos 2024 Salı 15:07 - Güncelleme:
Vatandaştan Üsküdar'ı unutan belediye başkanına zor zorular: Vaatleriniz nerede?
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CHP'li İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından Instagram'a erişim engelini eleştirerek, "Instagram'ı kapat, kimseye sorma. Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa çıkar, belediyelere sorma. SGK borcu var de, sebebini sorma" paylaşımında bulundu.

Dedetaş'ın açıklamalarına Üsküdarlılar da sosyal medya üzerinden CHP'li başkanı soru yağmuruna tuttu. Vatandaşlar, CHP'li Dedetaş'a şu tepkilerde bulundu: "Üsküdar Belediyesi ilaçlama yapmıyor. Adeta sivrisinek karasinek istilasına uğradık.

Bu yaz ilaçlama hiç görmedim." "Üsküdar kütüphaneleri sinekten geçilmiyor. İlaçlama neden yapılmıyor?" "Üsküdar'ın her mahallesi çöp ile kaplanmaya başladı. Sokak temizlikleri artık yapılmıyor." "Emekliye vaat ettiğiniz yardımlar nerede?"

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