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''Vatanımıza kavuşmayı dört gözle bekliyoruz''

Türkiye’ye sığınan Tel Abyadlılar, dört gözle ülkelerine dönecekleri günü bekliyor. Tel Abyadlı Eşşukri, “Evimize, vatanımıza kavuşacağımız için çok mutluyuz” derken Casım el Halil, “Türk devleti kapıları açtığı an ülkemize döneceğiz” dedi.

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Terör örgütü YPG/ PKK’nın zulmünden kaçarak Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine sığınan Tel Abyadlılar, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenerek huzura kavuşturulan kentlerine dönmek için sabırsızlanıyor. Suriyeli 24 yaşındaki Bessem Muhammed Eşşukri, terör örgütünün kendilerini zorla askere almak istediğini anlattı. Eşşukri, şöyle dedi:“Onlara asker olmayı kabul etmeyerek Türkiye’ye kaçmak zorunda kaldık. Terör örgütü çok sayıda akrabamızı öldürdü, bütün evlerimize, eşyalarımıza el koydu. İnsanların arasına nifak tohumu attılar.”      

Eşşukri, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen kentlerinin bir an önce güvenli hale gelmesini beklediklerini ifade ederek, “Evlerimize dönmek istiyoruz. Dört yıldan bu yana süren tehcirimiz inşallah evimize, yurdumuza dönmeyle son bulacak. Evimize, vatanımıza kavuşacağımız için çok mutluyuz” dedi.      

Suriyeli 23 yaşındaki Casım el Halil de YPG/PKK’nın ilk iş olarak kendisi gibi gençleri asker yapmak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:”Terörist olmayı, onlar için asker olmayı kabul etmeyince Türkiye’ye geldim. Şu anda bölgenin tamamen güven altına alınmasını bekliyoruz. Vatanımızı çok özledik. Evlerimiz hemen sınırın karşı tarafında, gözle rahatlıkla görebiliyoruz ama gidemiyoruz.  Türk devleti kapıları açtığı an ülkemize döneceğiz.”      

Tel Abyadlı 20 yaşındaki Salih el Mustafa ise 11 kişilik ailesiyle terör örgütünden kaçarak Akçakale’ye geldiklerini söyledi. Mustafa, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla büyük bir heyecan içine girdiklerini ve sürecin en güzel şekilde sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti. Harekat sayesinde vatanlarının güven ve huzura kavuşacağına inandığın belirten Mustafa, “Aldığımız haberlere göre köydeki evimiz sağlam duruyor. Tel Abyad yakınındaki köyümüze, tarlamıza, evimize kavuşmak istiyorum. Tıpkı eski günlerdeki gibi tarlamızı ekip biçmek, çalışmak istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Terörden temizlendi artık güvendeyiz

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılan Tel Abyad’da güvenlik çalışmalarını sürdürürken halk terörden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor. Tel Abyadlı Semir Ahmet, ilçenin harekat öncesinde terör örgütü YPG/PKK’nın işgali döneminde yaşadıkları zorlukları anlattı. Ahmet, “Özgür Suriye Ordusu sayesinde (YPG/PKK) onlardan kurtulduk. Herkesi zorla silah altına alıyorlardı. Tel Abyad terörden temizlendi, artık güvendeyiz” dedi. Terör örgütü ilçeyi işgal ederken Türkiye’ye sığınan Esa’at Abo, 7 yıldan sonra YPG/PKK’lı teröristlerden kurtarılan şehrine geri döndüğünü söyledi. Abo, “Terör örgütü DEAŞ, Tel Abyad’da 4 evimi patlattı, sonrasında ise ilçeyi işgal eden YPG, her şeyime el koydu. Geri döndüğüm için mutluyum” dedi.

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