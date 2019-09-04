Vatanımıza uzanan eli kırarız
Başkan Erdoğan milli mücadelenin temellerinin atıldığı Sivas’tan Türkiye üzerine hesap yapanlara seslendi: Vatanımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü kutlama programına katılarak vatandaşlara hitap etti. “Bir asır sonra aynı mekanda Sivas’taki heyecanı ve kararlılığı asla kaybetmediğimiz tekrarlamak istiyorum” diyen Erdoğan “Sivas Kongresi kararları milletin en zor zamanlarında bütün dünyaya haykırdığı bir bağımsızlık manifestosudur. Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki evet, manda ve himaye asla kabul edilemez, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz” dedi.
BOZGUNA UĞRATILDI
Kurtuluş Savaşı’nı büyük bir zaferle neticelendiren milletin 15 Temmuz 2016’da benzer bir imtihandan alnının akıyla çıkmasını bildiğine değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümünde Sivas Mektebi Sultani binasından bir kez daha haykırıyoruz, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz, bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız.”
DEVAM EDECEĞİZ
Kongre salonlarına Türk bayrağını asmayan teröristlere ödetilen bedellerin ortada olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te bunları inlerine nasıl soktuğumuz ortadadır. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı vermeye devam edeceğiz. Türkiye’nin kazanımlarına ve hedeflerine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Evet, ‘ya olacağız ya öleceğiz’ diyerek girdiğimiz bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz” şeklinde konuştu.
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM
Sivas Kongresi vesilesiyle üzerinde tekrar tekrar durulması gereken meselenin manda tartışmaları olduğunu belirten Erdoğan, kongrede delegelerin bir kısmının eldeki mevcut imkanlar, silah ve cephaneyle Kurtuluş Savaşı vermenin güç olacağını düşünerek Amerikan mandasına girmenin en mantıklı yol olacağını dile getirdiklerini anımsattı.
Erdoğan, Sivas Kongresi devam ederken bir Amerikalı generalin de Sivas’ta manda fikrine destek olmak için kulis yaptığını aktararak, “Yapılan uzun tartışmaların sonunda ‘Ya istiklal, ya ölüm’ kararı alınarak manda fikri bir daha açılmamak üzere tarihe gömülür” ifadelerini kullandı. Buna rağmen Amerikalı generalin Türklerin işgaller karşısında paramparça olduğunda bir araya gelmelerinin ve Kurtuluş Savaşı yapmalarının mümkün olmadığında ısrar ettiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
TESPİHİ DAĞITMAYACAĞIZ
“Bu görüşme esnasında Harbord’un ısrarlı tutumu Mustafa Kemal’i öyle sinirlendirmiştir ki elindeki tespihin ipi kopar ve taneleri dağılır. Yerden tespih tanelerini alan ve bunları ipe dizen Gazi Paşa, ‘Görüyorsunuz değil mi General. Tespih dağıldı fakat onu bir araya getirecek olan sizler değilsiniz, bu millettir’ diyerek konuyu kapatır. Onun için tespihin imamesi çok önemli, o imame koptuğu zaman o tespih dağılır. Onun için imameleri kopartmayacağız, tespihi dağıtmayacağız ki bu millet bir olsun, iri olsun, diri olsun, kardeş olsun ve hep birlikte Türkiye olsun.”
2020’de yüzde 5’in üzerinde büyüyeceğiz
Başkan Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nda da katılımcılara hitap etti:
- Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, bir tane, iki tane değil... Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum.
- Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı ülke konumundayız. Finans yönetimindeki bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir.
- Enflasyonda 10 puanlık düşüş olurken, faizde, ticari kredilerde 8 puan, konut kredilerinde 13 puan, ihtiyaç kredilerinde 10 puan gerileme yaşandı. Bu yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğine göre yüzde 1,2 oranında bir büyüme oranı yakaladık. Fakat 2020 ile ilgili ben bir büyüme oranı veriyorum. Ona kilitleneceğiz. Büyümeyi kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacak ve bunun üzerinde oynayacağız.
Fitne tüccarlarına prim vermeyin
Başkan Erdoğan, AK Parti Sivas İl Başkanlığının düzenlediği yemekte ise şu mesajları verdi:
- Bu süreçte siyasi çıkarı için memleketin geleceğini ateşe atmaktan çekinmeyen kimi menfaatperestler, milli iradeye kasteden hainleri aklamaya çalışan bazı gafiller de çıkacaktır. Ancak biz bu modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu asla bozmayacağız.
- Siyasi hırsları, siyasi ihtirasları uğruna AK Parti’ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. AK Parti’yi tökezletme planları daima hezimetle sonuçlanmıştır. Biz kardeşliğimizi sağlam tutarsak, fitne tohumları asla boy veremez.
- Zaman zaman şehirlerimizi dolaşan fitne tüccarları var. Ben inanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecektir. Biz hizmetkarı olarak milletimizle bağımızı güçlendirirsek partimize yönelik operasyonlar hedefine ulaşamaz.
- 18 yılda medyanın siyaset mühendislerinin veya kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden bazı eski üyelerimiz, hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi de tıpkı bir saman alevi gibi kısa sürede unutulup gitti. Hatırlayın Sivas’ın içinden de çıktı. Nerede şimdi? Sorsan belki şimdi hatırlamaz. Bunların hepsi birer projedir unutmayın. Milletimiz o derin irfanıyla gizli açık her türlü tuzağı sandıkta bozmuştur.
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