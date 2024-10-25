ABD'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'e Skyland Baseball Stadyumu'nda cenaze töreni yapıldı. ABD polisi, Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Tören alanına terör örgütü üyeleri telefonlarına gönderilen QR kod ile giriş yaptı. Törene gelenlerin bir bölümünün yüzlerini gizlemesi dikkat çekti. Örgüt, töreni canlı yayınla aktarırken, teröristbaşı Gülen'in tabutunun hemen arkasında, ikinci safta bir kişi dikkat çekti.

Bazı örgüt üyeleri yüzünü saklamaya çalışırken, bu kişi rahat bir şekilde duruyordu. Örgüt, törende kendisine göre bir hiyerarşi izledi, tabunun yakınında, ilk saflarda, örgütün sözde yöneticilerinin durmasına izin verildi.

Özel güvenlik ekipleri, kol kola bariyerler oluşturarak, tabuta herkesin yanaşmasını engelledi.Ancak, Öksüz'e benzeyen kişi hemen ikinci safta duruyordu.

Adil Öksüz'e benzeyen şahıs, teröristbaşının mezarına toprak atarken de görülüyor.

Bu durum da, bu şahsın önemi bir örgüt elemanı olduğunu gösteriyor.

Çünkü statdaki törene katılan az sayıda kişiye mezarın başına gelmesi ve gömülmesine katılma verildiği belirtiliyordu.

Bazı asker kökenli FETÖ şüphelileri Öksüz'ün darbe gecesi Akıncı Üssü'nde olduğunu doğruladı.

FETÖ şüphelisi eski pilot albay Uğur Kapan'ın ifadesi:

"Sabah 06.30 sıralarında silahım bitmişti. Bulunduğum yerden Akıncı Üssü'ndeki karargah binasına geçtim. Brifing salonu olarak kullanılan yere girdiğimde tüm ve tuğgenerallerden oluşan 10-12 kişilik bir grup vardı. Tamamı üniformalıydı. İçlerinde sadece bir sivil vardı. Adil Öksüz olarak medyadan tanıdığım kişi de oradaydı."

Hakim karşısına çıkan Öksüz, darbeden yalnızca 3 gün sonra, 18 Temmuz 2016'da, Ankara Batı Adliyesi'nden serbest bırakılarak kayıplara karıştı.