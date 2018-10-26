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Türkiye Kardak kayalıklarının yakınına kule yapacak

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime yol açan Kardak Kayalıkları'na 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası’na, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından inşa edilen gözetleme kulesinin yapımı tamamlandı. Termal kameralarla donatılan kule sayesinde Türk askeri Kardak Kayalıkları ve Ege Denizi'nde kuş uçurtmayacak.

  • İHA
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Kardak Kayalıkları'na 1 mil uzaklıkta bulunan Çavuş Adası’na inşa edilen gözetleme kulesi tamamlandı. Deniz araçlarıyla getirilen malzemelerle yaklaşık 8 ayda tamamlanan kulenin elektrik ihtiyacını ise kurulan güneş enerjisi sistemi sağlıyor. Termal kameralarla izlenen Kardak Kayalıkları'nda ise Türk askeri kuş uçurtmuyor. 7/24 izlenen Kardak Kayalıkları'ndaki yaşanan hareketlilik ise Ankara’da ki yetkililere iletiliyor. Kulede bulunan askerler Kardak Kayalıkları'nın yanı sıra yasa dışı göçlerin geçişini ve sınır ihlallerinin yapılmasını da engellemiş olacak. 
 
ASKERİ ÜS OLDU
 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yaptırılan kulenin yapımının tamamlanmasıyla üstünde 350 yıllık Osmanlı Fenerinin bulunduğu Çavuş Adası askeri üs olarak kullanılmaya başlandı. 

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