09 Mayıs 2021 Pazar 15:28 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 15:28

Vefat eden anneye duygusal sözler, bugün yeniden gündeme geldi. Anneler Günü'nde vefat eden annelerini anmak isteyenler için hazırladığımız Ölen anneye anneler günü mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Anneler Günü, bizi dünyaya getiren ve binbir emekle bizleri büyüten anneleri onurlandırmak için kutlanan bir gündür. Annesi hayatta olmayanlar, Anneler gününü Vefat eden anneye duygusal sözler ile anmak istiyor. Bu özel günde vefat eden annesini özlemle anmak isteyenler için Ölen anneye anneler günü mesajları ve özlem dolu sözler...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir heyecanla kutlanan Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Gerek sosyal medyada gerekse çevrelerinde Anneler günü ile ilgili paylaşımlar gören ve annesi vefat etmiş kişiler, bugün daha da duygusal ve hüzünlü hissediyor. İşte annesi vafat edenlere özel duygusal sözler ve ölen anneye anneler günü mesajları...

VEFAT EDEN ANNEYE DUYGUSAL SÖZLER

Annenin ne iyisi olur, ne de kötüsü , en kötüsü Annesiz yaşamaktır.

Bu dünyanın cefasını çektin ama sefasını sürmeden gittin. Rabbim sefasını cennetinde sürmeyi nasip etsin. Anneler günün kutlu olsun.

Canım annem, bugün de seni çok özledim.

Allah'ım biz evlatları olarak annemden razıydık. Sende ondan razı ol Yarabbim.

Her anneler gününde olduğu gibi bugünde yine senin yanına geldim bak annem. Evet, bugün anneler günü sana hediye getirecektim ama vazgeçtim. Çünkü biliyorum ki sen bana hediyeye ne gerek var yavrum sen gel bana en güzel hediye budur derdin canım annem.

Mekanın cennet olsun canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Bir anne öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur.

"Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım annem."

Keşke anneler ölümsüz olsa, annem yüreğimdesin. Anneler günün kutlu olsun.

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, özlemin dağ gibi büyüdü içimde canım anam.

Sana anne diye seslenmeyi o kadar çok özledim ki, anneler günün kutlu olsun annem.

Gül yüzüne hasret kaldım annem. Pembe yanakların sıcacık kucağını çok özledim annem. Anneler gününün kutlu olsun.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Sana olan sevgim hiç azalmadı, aksine çığ gibi büyüdü. Her an özlediğim annem, canımın parçası. Anneler günün kutlu olsun.

Annenize iyi bakın çünkü o acı tahmin ettiğinizden çok büyük.

"Bugün kendim başta olmak üzere, hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım annem. Allah mekanını cennet eylesin."

Sensiz geçen bir anneler günü daha annem. Anneler günün kutlu olsun.

Olmazdı hiç kederim, olmazdı hiç tasam, şaşırıp kalmazdım sen yaşasan. Anneler Günün kutlu olsun anacığım...

Yorgunum kırgınım ve seni özlediğimde ben hep böyleyim canım annem.

Bayramlar gelip geçiyor sensiz, senin içinde olmadığın bir bayram nasıl bir bayram olur ki?

Mutluluğa dair ne varsa seninle birlikte mezara gömdüm annem...

Şimdi sen yanımda olsan hiçbir şey söylemeden saatlerce boynuna sarılırdım.

"Ben hep senin yanında mutluydum anne, bak yine senin kabrinin başında buluyorum huzuru, seninle konuştukça içim rahatlıyor."

Benim için bir gün değil her gün anneler günü ve hediyem de dualarım.

"Bana hakkını helal et anne. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim."

"Merhametli, güzel annem. Yokluğunda bir Anneler günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim."

Sana sarılıp öpmeden bir Anneler Günü daha geçiyor annem.

"Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım annem."

Bana bir bayram verin ve içinde sadece annem olsun yeter.

"Sen hiç anne diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç."

"Benim yaşamımdaki örneğim, benim sıkıştığımda kurtarıcım canım annem nur içinde yat. Seni çok özledim Anne..."

Sen gittin ya annem işte benim her gün sol yanım acıyor.

Ölmüş olsan da beni duy anne, bu sene de Anneler gününü kutlarım.

Anne diye seslenmeyi o kadar çok özledim ki.

Bu gece rüyalarıma gel ve bana sımsıkı sarıl seni çok özledim annem.

Ne zaman anne kelimesini duysam bir köşede oturup ağlayasım geliyor.

Bana hakkını helal et Anne. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Anneler günün kutlu olsun.

Senin şefkatli yüreğini, sevgi dolu kalbini özledim annem.

Annesizlikle kanayan bir yüreğe başka hiçbir acı etki etmez.