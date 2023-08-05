Vefat eden gazeteci Özışık son yolculuğuna uğurlanacak

Bir süredir yoğun bakımda kanser tedavisi süren Özışık, kurtarılamadı.

Özışık, Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

SÜLEYMAN ÖZIŞIK HAKKINDA

1 Mart 1971'de Iğdır'da doğan Özışık, Kars'taki öğrenim hayatının ardından İstanbul'a gelerek çalışma hayatına başladı.

Özışık, medya dünyasına ise Akşam gazetesinde stajyer olarak adım attı. Ardından Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalışan Özışık, gazeteci ağabeyi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com adlı haber sitesini kurdu.

2005 yılında "sonsayfa.com" isimli haber sitesini online e-gazete platformu haline getiren Özışık, İnternethaber ile Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve televizyon kanallarında yorumculuk yaptı.



İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Vefat haberini teessürle öğrendiğini belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun mesajında, "Vefat haberini teessürle aldığımız gazeteci ve yazar Süleyman Özışık'a Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.