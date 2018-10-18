Veliaht Prens’in infazcı albayın cinayet trafiğini ortaya çıkaran fotoğraflara ulaşıldı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infazında yer alan suikast timinin yeni fotoğraflarına da ulaştı. İlk kez yayımlanan bu fotoğraflarda en önde yer alan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yolculuklarında eşlik eden Maher Abdulaziz M. Mutreb olduğu öğrenildi. Kaşıkçı'ya suikast operasyonunu koordine ettiği değerlendirilen Mutreb'i önceki gün The New York Times gazetesi de işaret etmişti. Gazete Veliaht Prens Selman'ın yanında fotoğraflarını yayımladığı Mutreb'in Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçiliği'nde görev yapmış 47 yaşındaki bir istihbarat albayı olduğunu açıklamıştı. Mutreb, suikast timiyle birlikte İstanbul'a geldiğinde Başkonsolosluğa birkaç yüz metre mesafedeki Levent Movenpick Otel'de 5 Ekim'e kadar rezervasyon yaptırmış, ama aynı gün ekibiyle birlikte alelacele otelden ayrılmıştı. Kaşıkçı suikastını gerçekleştiren 15 kişilik Suudi ekibi de yönettiği iddia edilen Mutreb'in '2 Ekim mesaisini' deşifre edildi. Ortaya çıkan fotoğraflarda Mutreb, Atatürk Havalimanı'na 2 Ekim gecesi 03.38'de girdi. Yine 2 Ekim'de saat 09.55'te Mutreb, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girerken görülüyor. En önde yürümesi dikkat çekiyor. Cemal Kaşıkçı Başkonsolosluğa girmeden saatler önce gelip yerini aldığı anlaşılıyor. Suikast timinde yer alan diğer isimler de Kaşıkçı'dan önce binaya giriyor, bir başka deyişle Suudi gazetecinin 'cellatları' önceden yerlerini alıyorlar.

BÜYÜK VALİZE DİKKAT

Mutreb, elde edilen bir başka fotoğrafta önceki gün ülkesine dönen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed bin Uteybi'nin rezidansından çıkarken polis kamerasına yakalanıyor. Bu görüntünün kameralara takıldığı saat 16.53... Mutreb ve beraberindeki ekibin 4 gün için rezerve ettikleri otelde rezervasyon iptali yaptıkları sırada bir görüntüsü de bulunuyor. Mutreb'in yanındaki büyük valiz ise dikkat çekiyor. Mutreb ve beraberindeki tim üyeleri ayrıca 2 Ekim 2018'de Genel Havacılık Terminali'nden 17.58'te Türkiye'den çıkış yaparken görülüyor. Mutreb ve bazı tim üyelerinin konsolosluk konutundan çıkar çıkmaz Atatürk Havalimanı'na yöneldikleri anlaşılıyor. Timin 6 kişiden oluşan bu üyeleri, 2 Ekim'de 17.15'te inip 18.20'de kalkan HZ SK1 kuyruk numaralı Suudi devletine yakın Sky Prime Aviation şirketine ait özel jetle Kahire'ye gitmişti.

SOYLU: TÜRKİYE AÇK VE SEFFAF ADMLAR ATTI

Gazeteci Cemal Kaçıkçı olayıyla ilgili değerlendirmeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kaşıkçı olayına tırnak içerisinde '2 Ekim olayı' diyebiliriz" ifadesini kullanıp şu açıklamaları yaptı: "Sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil. Uluslararası anlaşmalara göre konsolosluklar, büyükelçilikler başka bir ülke toprağı. Türkiye ilk andan itibaren uluslararası sözleşmelere riayet etti, aynı zamanda da açık ve şeffaf adımlar attı. Başkonsoloslukta inceleme izni daha önce verilmiş olsaydı belki birtakım tartışmalar hiç oluşmayacaktı ama bu izni verme kabiliyeti de ilgili devlete ait."

TRUMP: TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR SEKİLDE İNCELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Fox TV kanalına Kaşıkçı olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Türkiye güçlü bir şekilde konuyu inceliyor. Hep birlikte bakıyoruz. Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ve Veliaht Kral'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı. Eğer bilgileri dahilinde olduysa bu çok kötü" diye konuştu. Suudi yönetiminin eleştirilmesine ise tepki gösteren Trump, "Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var" dedi. Trump, eğer varsa ses ve görüntü kayıtlarını Türkiye'den istediklerini de söyledi. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Massachussets Vekili Jim McGovern, Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'a tüm silah satışlarının ve yardımların durdurulması için meclise yasa tasarısı sunduğunu açıkladı.

G7'DEN 'KAŞIKÇI' AÇIKLAMASI

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip 7 ülkenin oluşturduğu G7'nin üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili sorumluların hesap vermesi gerektiğini bildirdi. Ortak yapılan açıklamada "Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından sorumlu olanların hesap vermesi gerekir. Suudi Arabistan Krallığı'nın açıklandığı gibi eksiksiz, güvenilir, şeffaf ve hızlı bir soruşturma yürütmesini bekliyoruz" denildi.

IMF BAŞKANI DA BOYKOT EDİYOR

Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının ardından Suudi Arabistan yönetimine karşı yürütülen izolasyona Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da katıldı. Lagerde, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair şüphelerin güçlenmesinin ardından, Riyad'da yapılacak "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansından çekilen son isim oldu.

PRENS'İN HER DAİM YANINDA

NYT'nin haberine göre Maher Abdulaziz Mutreb, 2017'de Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçiliği'ne atanmış bir diplomat ve istihbarat albayı... NYT, Veliaht Prens Selman'ın ABD Boston'ı ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları yayımladı. Gazetenin iddiasına göre Mutreb, Veliaht Prens Selman'a Paris, Madrid, Houston, Boston ziyaretlerinde eşlik etti.