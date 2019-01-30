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Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Muhalefet ile görüşmeye hazırım

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

  • star.com.tr
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas MAduro uluslararası arabulucuların katılımıyla muhalefet ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
 
Rusya devlet ajansı RIA’ya açıklamalarda bulunan Maduro, “"Venezuela’nın yararına, barış ve geleceği uğruna konuşmak için muhalefet ile müzakere masasına oturmaya hazırım” ifadelerini kullandı.
 
Maduro, Venezuela’nın Moskova ve Pekin'e karşı mali yükümlülüklerini yerine getireceğini belirtti.
 
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