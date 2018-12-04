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Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Türkiye, olağanüstü geçmişiyle insanlık tarihine katkı sağlayan bir ülke

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'Türkiye, olağanüstü geçmişi, çalışma azmi, çabalarıyla insanlık tarihine katkı sağlayan bir ülkedir.' dedi.

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Devlet Başkanı Maduro, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu'nun açılışında konuştu.

Maduro, Erdoğan'ın ziyaretinin merkezinde ticari konuların olduğunu belirterek, "Daha önce hiç olmadığı kadar güçlü ve dinamik ekonomik temeller oluşturduk. Bu yüzden, Türk ve Venezuelalı bakanların, iş adamlarının katılım gösterdiği bu forum oldukça önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret hacminin 800 milyon dolardan fazla olduğunu dile getiren Maduro, kısa sürede iki ülkenin ticari ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi.

Maduro, Venezuela'nın altın konusunda gelişmiş bir konumda olduğuna dikkati çekerek, "Yalnızca altın ticaretinde değil, madencilik üzerine de çalışabiliriz. Venezuela, amacına ulaşacak ve dünyanın en büyük ikinci altın rezervine sahip ülke olacaktır. Ülkenin neredeyse her yerinde altın rezervi bulunuyor. Demir, alüminyum, koltan ve elmas alanlarında, Türk Hava Yollarının sayesinde ilerleme gösteren turizm alanında da iş birliği yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret

Devlet Başkanı Maduro, ekonomiyi güçlendirme çağrısı yaparak, "Bu iş forumu vesilesiyle ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı'nın ülkemizi ziyaret etmesi bizi onurlandırdı. Bu ziyaret çerçevesinde diyorum ki ekonomiyi güçlendirelim, zenginlik oluşturalım, büyük bir güvenle yatırım yapalım. Bugün düzenleyeceğimiz toplantıyla karşılıklı yatırımları içeren anlaşmalar imzalayacağız." şeklinde konuştu.

Maduro, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, olağanüstü geçmişi, çalışma azmi, çabalarıyla insanlık tarihine katkı sağlayan bir ülkedir. Türkiye ve Venezuela olarak bir araya geldik. Bugün 4,5 milyar avrodan fazla yatırım potansiyeline sahip bu başarılı iş forumuna ev sahipliği yapıyoruz. Türk iş adamlarına, İstanbul'da da dediğim gibi 'Venezuela'nın kapıları sizlerin yatırımına sonuna kadar açıktır, gelin, inşa edin, yatırım yapın.' diyorum."

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