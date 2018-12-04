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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yere düşen Türk bayrağını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika ziyareti kapsamında Venezuela'da.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yere düşen Türk bayrağı yerden kaldırdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika ziyareti kapsamında Venezuela'da.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
 
Resmi törenin yapıldığı yerde Türk bayrağı rüzgar nedeniyle yere düştü.
 
Maduro, yere düşen bayrağı yerden kaldırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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