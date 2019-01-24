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Maduro'dan ABD'deki büyükelçiliğini ve konsolosluklarını kapatma kararı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin ABD'deki bütün diplomatik personelini çekme kararı aldığını açıkladı

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin ABD'deki bütün diplomatik personelini çekme kararı aldığını açıkladı

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Çin´den ´nükleer´ gözdağı

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