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Venezuela´da askeri darbe girişimi.. Guaido´dan ´Sokağa çıkın´ çağrısı

Venezuela´da askeri darbe girişimi.. Guaido´dan ´Sokağa çıkın´ çağrısı

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Rodríguez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Altamira"da konuşlanan küçük askeri bir grubun darbe girişimini önlemek adına çalışmalarımızın sürdüğünü Venezuela halkına duyuruyoruz. İnsanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz? dedi.
 
GUAİDO, HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI
 
Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı. Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayınladı. Guaido, Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harakete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi dedi.

Venezuela´daki darbe girişiminden ilk görüntüler

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