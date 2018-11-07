Vergi dairesine bombalı saldırı soruşturması tamamlandı

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 20 Ocak 2018'de başlatılan operasyonların durdurulması veya sekteye uğratılması amacıyla 1 Şubat 2018 günü saat 20.00 sıralarında Çankaya Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak'ta bulunan Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ek binasına bombalı saldırıda bulunulduğu hatırlatıldı.

Saldırı sonucunda 2 vatandaşın yaralandığı, vergi dairesi ile çevredeki araçların, ikametlerin ve iş yerlerinin zarar gördüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma neticesinde eylemin PKK/KCK terör örgütünün Suriye silahlı yapılanması olan YPG yapılanmalarından olan HAT (Özel Kuvvetler) yapılanması ile benzerlikler gösteren YAT (Anti Terör Birimi) tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Eylemi gerçekleştiren 'Ararat Amanos' kod adlı Ersen Ertogan'ın yurt dışına kaçmak amacıyla Ankara'dan ayrıldığı, Adana ili Pozantı ilçesinde ise araç değiştirerek başka bir araçla Şanlıurfa'ya doğru gitmeye çalıştığı sırada Osmaniye'de yakalandığı, bu esnada üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi yutması nedeniyle daha önceden kullandığı eroin maddesi ile içtiği uyuşturucu maddenin etkileşimi neticesinde, çoklu uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak uyuşturucu-uyarıcı intoksikasyonu sonucunda ölü ele geçirildiği belirlenmiştir."

Açıklamada, PKK/KCK terör örgütünce daha fazla vatandaşın can kaybına veya yaralanmasına sebebiyet vermek amacıyla eylemin ilk etapta vergi dairesinde fazla mesainin yapıldığı 31 Ocak 2018'de gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Bu tarihte fazla mesaiye kalan 120 personelin saat 19.00'da binadan ayrılacağı ve yakınlarınca karşılanacağı gözetilerek, terörist Ertogan tarafından bomba yüklü valizin binaya saat 18.59 sıralarında koyulduğu belirtilen açıklamada, bu tarihte bombanın patlatılamaması nedeniyle eylemin 1 Şubat'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "soruşturma neticesinde PKK/KCK terör örgütünün genel yapısı içinde yer alan ve ayrıca örgütün sözde Rojava/Batı Kürdistan/Suriye yapılanması içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, haklarında yokluklarında tutuklama kararı bulunan 32 şüpheli hakkında, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'terör amaçlı resmi belgede sahtecilik' ve 'terör amaçlı tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçları nedeniyle iddianame düzenlendiği" ifade edildi.

PKK/KCK terör örgütünün hiyerarşik yapısı içinde yer alan ve gerçekleşen eylemde sorumlulukları tespit edilen 7 tutuklu, 1 adli kontrollü ve 3 yakalamalı toplam 11 şüpheli hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak"," terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terör amaçlı tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından; örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte PKK/KCK terör örgütüne yardım ettikleri belirlenen 7 kişi hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, eylemi gerçekleştiren ve ölü olarak ele geçirilen Ertogan ve bazı şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği kaydedildi.

ABD'nin ödül koyduğu terör örgütü PKK elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın da yer aldığı iddianamedeki şüpheliler şunlar:

"Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hülya Oran, İsmail Özen, İzzettin İnan, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Sait Sürer, Menafi Bayazit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Sabriye İlgün, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey, Süleyman Şahin, Zübeyir Aydar, Abduljawad Almousa, Abdülselem Alp, Alan Chıkhmous, Ali Anadeni, Amina Chıkhmous, Endam Gül, Kevser Şaban, Mahmood Atıyye, Mehmet Kokan, Mohammad Sheıhk Nahhal, Reşad Kokan, Abdülmecit Mungan, Ali Anadany, Hussan Aldabo, Muhammed Eldibo, Necah Muhgan ve Omar Hellı."

İddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.