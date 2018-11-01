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Vezirköprü'de çatlaklar oluşan anaokulu onarılacak

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde tabanında meydana gelen çökmeden dolayı duvarlarında çatlaklar oluşan Zübeyde Hanım Anaokulu onarılarak eğitime devam edecek. Okulun öğrencileri, Mirza Çalışkan İlk-Ortaokulu bahçesinde bulunan anaokulunda eğitimlerine devam ediyor.

  • İHA
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Zemininde oluşan çökmeden dolayı yapılan incelemede sadece mutfak ve kazan dairesinde çökme meydana geldiği, zeminin tamir edilerek eğitim öğretime devam edilebileceği, binanın yıkılmasının şu anda söz konusu olmadığı ifade edildi. Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2012 yılında yapılan Zübeyde Hanım Anaokulunun zemininde meydana gelen çökme nedeniyle okulun tahliye edildiği, eğitim ve öğretimin aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığı, okuldaki 2 idareci 5 öğretmen ve 5 yardımcı personelle ilçedeki Mirza Çalışkan İlk ve Ortaokulu bahçesinde münhal bulunan 5 derslikli anaokulunda 135 öğrenci ile eğitim öğretime devam edildiği belirtildi. Zübeyde Hanım Anaokulunda meydana gelen zemin çökmesi ve çatlakların bakım ve onarımları yapıldıktan sonra eğitim öğretime devam edileceği açıklandı. 
 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için gerekli önlemlerin alındığını, okuldaki inceleme sonunda zeminin ve çatlakların onarımlarının yapılmasının ardından eğitim öğretime hazır hale getirilerek okulda eğitime devam edileceğini kaydetti.  

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