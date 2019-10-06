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''Vicdan sahibi biri annelerin çığlığına sessiz kalamaz''

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde “Tahsin Paşa” karakterini canlandıran oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu. Yenişehirlioğlu, çocukları kaçırılan ailelerle sohbet ederek, onlara desteğini iletti. 

SANATÇI VE AYDINLAR SESSİZ KALMASIN 

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yenişehirlioğlu, çocukların dağa kaçırılmasının herkesi ilgilendiren ve üzen bir yara olduğunu söyledi. Annelerin bireysel olarak uzun süredir çocuklarının peşinde olduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu: “Buradaki annelere, babalara, ailelere destek vermemek gibi bir şey söz konusu olamaz. Vicdan sahibi birinin, annelerin çığlığına sessiz kalmasını anlamak mümkün değil. Haklı bir gerekçeleri, davaları var. Çünkü evlatlarını arıyorlar. Bin bir güçlükle yetiştirdikleri, vatan için büyüttükleri evlatlarının ellerinden çalınmasının derdindeler. Uzun zamandır evlatlarını arıyorlar. Türkiye’deki aydınların ve sanatçıların buna seyirci kalmaları, kayıtsız ve duyarsız olmaları kabul edilebilir bir şey değil. Baba, torun sahibi bir dede olarak annelerin sesine, çığlığına duyarsız kalmamız mümkün değil. Gelişimin başka hiçbir sebebi yok. Bir hukukçu, aktör, yazar ve ülkenin bir evladı olarak bu yaraya benim sessiz kalmam zaten mümkün değildi. Gönlümüzde olduklarını söylemek ve bir an önce evlatlarını kavuşmaları açısından dua etmek ve onların acısını paylaşmak.” 

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