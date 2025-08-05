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Vicdanları sızlatan olay: Konya'da bebek çöpe bırakıldı

Konya'da çöp konteynerinin yanında terk edilmiş halde bulunan bebek, tedavi altına alındı. Bebeğin annesi S.G.N. ve babası M.Y.Ö. ile M.Y.Ö'nün eşi R.Ö. (29) gözaltına alındı.

AA5 Ağustos 2025 Salı 14:55 - Güncelleme:
Vicdanları sızlatan olay: Konya'da bebek çöpe bırakıldı
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Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Temmuz Pazar günü Konya'nın Meram ilçesi, Aymanas Mahallesi Eren Sokak'ta gece saatlerinde çöp konteyneri yanında terk edilmiş halde yeni doğmuş bir bebek bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, bebeğin annesinin Afganistan uyruklu S.G.N. (25), babasının ise aynı ülke vatandaşı M.Y.Ö. (33) olduğu ve ikisinin bebeği çöp konteynerinin yanına bıraktığı tespit edildi.

Bebeğin annesi S.G.N. ve babası M.Y.Ö. ile M.Y.Ö'nün eşi R.Ö. (29) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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