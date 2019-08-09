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Vicdansızlar 81 yaşındaki yaşlı kadını dolandırdı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan ve 81 yaşındaki vatandaşı kandırarak 90 bin Türk Lirasını alarak kaçan şahıslar yakalandı.

  • DHA
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Beypazarı'nda 81 yaşındaki Dudu Güneş isimli yaşlı kadını kandırarak parasını çalan dolandırıcılar polis tarafından yakalandı. Mağdur kadına, "Banka kartın hırsızların eline geçti, paralarını biz koruma altına alacağız" gibi yalanlar söyleyerek kadının iki ayrı hesabındaki 90 bin TL’sini çekmesini sağlayan ve paralarını dolandıran vicdansızlar 06 FU 734 plakalı araçla ilçede enselendi. 
 
Yaşlı kadının yanına şüphe çekmemek için ekmek alarak giden hırsızlar, ekmekleri vererek poşete konulmuş paraları aldılar. O anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan araştırmalar neticesinde civardaki market, ilçedeki güvenlik kameraları, ilçe giriş çıkışlarındaki kameralar, aracın geçmesi muhtemel sokaklar, caddeler 48 saat boyunca polis tarafından titizlikle incelendi. Araç tespiti yapıldıktan ve araştırmalar sonucunda aracı kullanan şüpheli Harun E.’nin Ankara Pursaklar ilçesinde olduğu tespit edildi. Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 ayrı şehirde 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon icra edildi ve zanlı yakalandı. Şüpheli Harun E. yakalandığı gün adliyeye çıkarılıp tutuklandı.
 
Bir başka şahıs C. ise savcının talimatıyla gözaltına alınırken, ifade sırasında yanında  parayı teslim alan Muhammet S. ve araçta bulunan Ali S. kardeşlerin olduğunu beyan etti. İstanbul'da olduğu değerlendirilen şahısların yakalanması için gerekli işlemler başlatıldı.

Fransız sokak müziği grubunun ´ezan´ hassasiyeti

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