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Vicdansızlar İday’ın ismiyle dolandırdı

SMA Tip 1 hastalığı ile yaşam savaşı veren 1.5 yaşındaki İday Ayaz’ın fotoğraflarını kullanarak adına sosyal medyada hesap açan sahtekarlar, birçok kişiyi dolandırdı. 

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Genetik bir hastalık olan ve halk arasında ‘Gevşek Bebek Sendromu’ olarak bilinen hastalıkla mücadele eden 1.5 yaşındaki İday Ayaz’ın fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açan dolandırıcılar, çok sayıda kişiden para topladı. Bu durumu fark eden baba İdris Ayaz, İday bebeğin ismi kullanılarak vatandaşları dolandıran suçluların yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

İnşaat işçisi olarak çalışan İdris Ayaz ile ev hanımı Ayşe Ayaz çiftinin tek çocukları İday, 2017’de 33 haftalıkken 1 kilo 180 gram ağırlığında dünyaya geldi. 2 ay boyunca küvözde kalan İday bebek evine geldikten sonra solunum problemi yaşamaya başladı. Mersin Şehir Hastanesi’nde yapılan testlerde diyaframı felç olduğu belirlenen İday bebeğe SMA Tip 1 teşhisi koyuldu. Bakımı şu an anne babası tarafından evde sürdürülen İday bebek, solunum makinesine bağlı yaşıyor. 

DOLANDIRICILAR CEZALANDIRILSIN 

İday’ın rahat nefes alması için gerekli diyafram pilini satın alacak maddi durumu olmayan baba İdris Ayaz, geçtiğimiz şubat ayında valiliğe başvurarak, yardım toplamak için gerekli izinleri aldı. Ancak İday’ın doktoru vücut gelişiminin yetersiz olduğu gerekçesi ile diyafram piline ihtiyaç bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine İdris Ayaz da yardım kampanyasını askıya aldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada İday’ın fotoğraflarının kullanıldığı bir hesap üzerinden yardım toplandığını gören baba Ayaz, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 

KAMPANYA YENİ BAŞLAYACAK

Kızının fotoğrafları ile vatandaşları dolandıran şüphelilerden şikâyetçi olan Ayaz, “Valilik onaylı yardım kampanyamızı yeni başlatacağız. Hesaplarımız İday Ayşe Ayaz, İday Ayaz ve İdocan Ayaz. Bu insanlara ilk önce vicdan dersi verilmesini sonra da cezalandırılmalarını istiyorum” dedi. 

AİLE YARDIM BEKLİYOR 

Kızının bakımlarının zor olduğunu belirten anne Ayşe Ayaz yaşadıkları sıkıntıları anlattı ve İday’ın kesintisiz güç kaynağı ve hasta yatağı için yardım istedi, “İday’ın 3 saatte bir aspire edilip mamasının ve ilaçlarının verilmesi lazım. Şu an fizik tedavi alıyoruz ama özel olarak getiriyoruz. İday ağır bir hasta olduğu için haftada en az 3-4 kez fizik tedavi görmesi lazım ama biz ancak haftada 2 gün uzman getirebiliyoruz. Fizik tedavi ücretleri de çok yüksek” diye konuştu.  

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