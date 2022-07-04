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Vicdansızlığın itirafı: Keyfime yaktım

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan, yangını çıkardığı tespit edilen kişi gözaltına alındı, suçunu 'keyfime yaktım' sözleriyle itiraf etti.

IHA4 Temmuz 2022 Pazartesi 07:47 - Güncelleme:
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Yangın, saat 19.45 sıralarında Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Bölgedeki otlardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ile Aliağa Belediyesine ait 3 su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmalarına geçildiği bildirilirken, 40 dönümlük alanın yandığı öğrenildi.

YANGINI KENDİSİNİN ÇIKARDIĞINI İTİRAF ETTİ

Yangın yerine gelen Çaltılıdere Mahallesi muhtarı Şenol Yoldaş, "Yangın, bir şahsın yakması sonucu meydana geldi. Bizde olay yerine ihbar üzerine geldik. Burada konuşurken şahıs yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Niye yaktın diye sorduğumuzda 'keyfime yaktım' dedi. Jandarma ve polis ekipleri olaya müdahale etmesiyle şahıs gözaltına alındı" diye konuştu.

Öte yandan, jandarma ekipleri yangını çıkardığı tespit edilen Y.A. adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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