İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2020 Pazartesi / 24 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8749
  • EURO
    9,2929
  • ALTIN
    486.6
  • BIST100
    1179.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vicdansızlık! 70 yaşındaki adama çarpıp kaçtı
Güncel

Vicdansızlık! 70 yaşındaki adama çarpıp kaçtı

Gaziantep'te, markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken, motosikletin çarptığı Hüseyin Karagöz (70), hayatını kaybetti. Kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Karagöz'ün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

DHA12 Ekim 2020 Pazartesi 14:01 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:01
ABONE OL

Kaza, dün akşam, Bülbüzade Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen motosiklet, evinin karşısındaki markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Karagöz'e çarptı. Yola savrularak, ağır yaralanan Karagöz, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Karagöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Karagöz'ün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen motosikletlinin yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Karagöz'e çarptıktan sonra kaçtığı anlar yer alıyor.

Polis, Hüseyin Karagöz'e çarpıp, kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsünü belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.