Vicdansızlık! 70 yaşındaki adama çarpıp kaçtı

DHA 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:01 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:01

Kaza, dün akşam, Bülbüzade Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen motosiklet, evinin karşısındaki markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Karagöz'e çarptı. Yola savrularak, ağır yaralanan Karagöz, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Karagöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Karagöz'ün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen motosikletlinin yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Karagöz'e çarptıktan sonra kaçtığı anlar yer alıyor.

Polis, Hüseyin Karagöz'e çarpıp, kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsünü belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.