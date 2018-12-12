Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk

Son yıllarda, fonksiyonel ve estetik burun estetiğinin bazı cerrahi basamaklarını gerçekleştirmek için endoskopik sinüs cerrahisinde kullanılan teknikler estetik cerrahide de kullanılabiliyor. Optik büyütme, özellikle burun sinüs cerrahisi için endoskopik prosedürlerin popülerleştirilmesinden sonra, burun estetiği uygulamalarında da önemli bir araç haline gelmiştir. Bu yaklaşım, cerrahi alanın görselleştirilmesini önemli ölçüde geliştirir, böylece prosedürlerin çok etkili bir şekilde uygulanabilmesine katkı sağlar.

Video endoskopik burun estetiğinin avantajları

Burun estetiğinde video endoskopi tekniğinin sunduğu avantaj, operasyonlarda daha çok ele sahipmişsiniz gibi bir imkan sağlamasıdır. Yüksek çözünürlüklü görüntü sunma imkanının yanı sıra cerrahi işlem sırasında iki elin de aktif ve hassas bir şekilde kullanılabilme imkanı sunar. Bu yaklaşım, yüksek çözünürlüklü bir dijital fotoğraf makinesine takılan ve bir HD video monitörde görüntülenen özel olarak tasarlanmış bir kapsamı temel alır.

Video endoskopik burun estetiğinin özellikleri

Video endoskopik burun estetiği ameliyatında kullanılan özel cihaz; 10 mm çaplı ve 10 cm uzunluğunda, eksoskop olarak adlandırılan, vücudun dışına yerleştirilen bir teleskoptur. Kamera kafası teleskopun proksimal ucuna monte edilmiştir, aydınlatma özel bir kamera tarafından sağlanır ve görüntüler bir HD monitöre aktarılır. Bu sayede kıkırdak ve kemik bozukluklarının yanı sıra yara izleri, yüksek çözünürlükte görülebilir.

Video endoskopik burun estetiği ameliyatı teknolojisi, müdahaleler sırasında görselleştirmeyi önemli ölçüde geliştirir, böylece sorunların anlaşılmasını ve tekniklerin uygulanmasını daha hassas hale getirebilir. Ayrıca sistem, görüntüleri ve video dizilerini yakalayabilen ve verileri saklayabilen bir bilgisayarla ilişkilendirilmiştir. Bu, stajyerlerin gelecekteki vakalara hazırlanmak için cerrahi uygulamaların adımlarını öğrenmek için inceleyebilme imkanı da sağlar.

Hem cerrahlar hem de hastalar için çok daha konforlu

Video endoskopik burun estetiği ameliyatı teknolojisi doğal bir baş ve boyun pozisyonuna izin verir, bu sayede cerrah, ameliyat süresince çok rahat bir pozisyonda çalışabilir. Sunmuş olduğu bu konforla çok daha detaylı ve güvenli müdahaleler yapılmasına da imkan tanır.

Estetik cerrahideki teknolojik gelişmeler her geçen gün devam ediyor. Bu sayede hem hasta hem de cerrah için operasyon sürecinin çok daha güvenli, konforlu ve kolay hale gelmesini sağlıyor.

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