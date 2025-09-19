İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cebeci Tüneli bağlantı yolu üzerinde trafiği tehlikeye atan 17 motosiklet sürücüsünün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce; Cebeci Tüneli bağlantı yolu üzerinde motosikletli sürücülerin, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü yönünde geçen hafta alınan yoğun ihbarlar üzerine yapılan denetimde; M.K., E.Y., C.D., B.B., K.S.L., G.K., B.S.S., E.B., A.Y., E.Ç., R.Y.K., E.A., B.Ş., Y.E.U., D.A., A.D.D. ve O.U. isimli 17 motosiklet sürücüsü ekiplerce video kaydı alınarak yakalandı.

Motosiklet sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; Tescil belgesi bulundurmamak, yönetmeliğe aykırı plaka takmak, tescil plakasında değişiklik yapmak, plakasız araç kullanmak, teknik değişiklik, aksesuar takmak, abart egzoz kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak, araçların ters yönde sürülmesi, uyarı ve ikazlara uymamak, ışık donanımı, araçlarında dikiz aynası bulundurmamak, yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması maddelerinden idari para cezası uyguladı. 2 motosiklet sürücüsünün, sürücü belgeleri Karayolları Trafik Kanunu'nun 118 maddesi gereğince iptal edilerek, işlem yapılan tüm motosikletler trafikten men edildi. Ayrıca şahıslar hakkında "Ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.