Vietnam arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Vietnam'ın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Hatay'da yaklaşık 10 gün arama kurtarma çalışması yürüten ekip, Hatay Havaalanı'ndan Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai tarafından İstanbul'a uğurlandı.

İstanbul Havalimanı'nda hatıra fotoğrafı çektiren ekip ülkesine dönüş yaptı.

- İlk kez uluslararası arama kurtarma çalışmasına katıldılar

Vietnam ekibi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilk kez bir yabancı ülkede arama kurtarma çalışmasına katıldı.

76 kişilik Vietnam Savunma Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekibi 6 köpek ve yaklaşık 42 ton teknik ve tıbbi ekipmanla 30 saatlik uçuşun ardından 13 Şubat'ta Adana'ya geldi.

Depremin en çok etkilediği şehirlerden Hatay'da görevlendirilen ekip, burada yaklaşık 10 gün arama kurtarma çalışması yaptı.

Vietnam ekibi bölgede 31 noktada arama çalışması yürütürken enkaz altında 2'sinde yaşam belirtisi bulunan 15 kişi tespit etti.

Bahreyn ve Meksika ekipleriyle de koordineli çalışan ekip, enkaz altında kalan 10 kişinin tam konumlarını belirledi.