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Vildan yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük'te, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin tabancayla başından vurduğu Vildan Akkaya Yılmaz (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA17 Mart 2020 Salı 13:56 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 13:56
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Olay geçen çarşamba gecesi, Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Yılmaz (41), eşi Vildan Akkaya Yılmaz'ın çalıştığı pizza dükkanına geldi. Aydın Yılmaz, tabancasını ateşleyerek Vildan Akkaya Yılmaz’ı başından vurdu. Ağır yaralanan kadın, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 6 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Vildan Akkaya Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan Aydın Yılmaz ise yakalanarak, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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