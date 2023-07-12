Vilnius Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlere hitap edecek

NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde bir araya geldi.

Devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Toplantıya 31 üye ülke liderinin yanı sıra NATO üyeliğine davet edilen ülke sıfatıyla İsveç de katılıyor. Ayrıca NATO'nun Hint-Pasifik ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Avrupa Birliği (AB) de toplantıda temsil ediliyor.

Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Avrupa ve Atlantik'te bölgesel bir ittifak olduğunu ancak karşı karşıya kalınan zorlukların küresel olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde yaşananların birbirleri açısından önem taşıdığını, Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olduğunu, terör ve siber tehditlerin sınır tanımadığını, otoriter rejimlerin yakınlaştığını dile getirdi.

"Kural temelli küresel düzen için birlikte durmalıyız." diyen Stoltenberg, bu yüzden bugünkü NATO Zirvesi'ne ortakların katılımının önemli olduğunu kaydetti.

ERDOĞAN HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı'nın ikinci oturumu ile NATO-Ukrayna Komisyonu Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılarak, katılımcılara hitap edecek.

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir araya gelecek.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin tamamlanmasının ardından zirve alanında basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.