İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2023 Pazartesi / 21 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9753
  • EURO
    20,2613
  • ALTIN
    1150
  • BIST100
    5348.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Vinç ticareti yapıldığı'' iddiasına AFAD'dan yalanlama
Güncel

''Vinç ticareti yapıldığı'' iddiasına AFAD'dan yalanlama

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği illerde, 'AFAD'ın kontrolündeki vinçler için ailelerden para alındığına göz yumulduğu' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 13:53 - Güncelleme:
''Vinç ticareti yapıldığı'' iddiasına AFAD'dan yalanlama
ABONE OL

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, depremlerden etkilenen bölgelerde 272 bin 46 personelin görev yaptığı, kamu ve özel sektörü bünyesindeki 18 bin 53 vinç ve iş makinesinin bulunduğu belirtildi.

Bazı medya organlarında yer alan "AFAD'ın kontrolü altındaki vinçler için ailelerden para alınmasına göz yumulduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan, Olağanüstü Hal Kanunu (OHAL) ve Afet Kanunu kapsamında bedeli ödenmek suretiyle özel sektör bünyesindeki vinç, iş makinesi, arazi aracı ve benzeri araçların görevlendirildiği kaydedildi.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren personel, güvenlik birimleri, mülki idare amirleri ve ilgili tüm kamu kurumlarının sahada görevlerinin başında olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna rağmen söz konusu haberdeki iddialarla ve olaylarla örtüşecek veya destekleyecek mahiyette bugüne kadar hiçbir şikayet, ihbar, duyum, bilgi veya belge, kurumumuza intikal etmedi. Asrın felaketi sonrasında gerekli her türlü tedbir alınmasına rağmen insani ve ahlaki anlamda süreci istismar eden bir münferit durumun dahi tespit edilmesi halinde gerekli yasal süreç anında başlatılarak takipçisi olunacaktır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.