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Vinçle salıncak hırsızlığı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te bir yurdun önündeki çardak ve salıncakları çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Karabük'te bir yurdun önündeki çardak ve salıncakları çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
 
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir yurdun önünden ahşap çardak (kamelya) ve iki ahşap salıncağın çalındığı ihbarını nalan Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
 
Güvenlik kameralarından, vinç kullanarak çardak ve salıncakları çalan şüphelileri belirleyen ekipler, Balıklar Kayası mevkisinde bir iş yerine düzenlenen operasyonla K.Ç. (22), R.Ü. (19), M.Ü. (20) ve E.K'yı (20) gözaltına aldı.
 
Çardak ve salıncaklar sahibine teslim edildi.

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