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Vine geri dönüyor

Bir dönem çok popüler hala gelen sosyal medya video paylaşım platformu Vine, 30 saniyelik videolar çeken fenomenleriyle de meşhur olmuştu.

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Ancak Instagram’la rekabete dayanamayan Vine sonunda kepenkleri kapatmak zorunda kalmıştı. Vine’ın kurucusu Dom Hofmann’ın attığı yeni bir tweet ise eski fenomen platformun geri dönmek üzere olduğunu doğruladı.
 
 
Vine 2 değil, byte
Dom Hofmann, byte adını verdiği yeni platformun, vine’ın devamı olacağını müjdeledi. 2019 bahar aylarında hayata geçecek byte platformunu Mayıs ayındayken Vine 2 olarak açıklayan Hoffman’ın aradan geçen sürede ismi değiştirdiği de anlaşılıyor.
 
(Tech Inside)

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