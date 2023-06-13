İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2023 Salı / 25 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,631
  • EURO
    25,5076
  • ALTIN
    1484.66
  • BIST100
    5441.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vippon Holidays'e en başarılı turizm firması ödülü
Güncel

Vippon Holidays'e en başarılı turizm firması ödülü

3. Uluslararası Zirve Ödülleri Töreni'nde ‘Yılın En Başarılı Turizm Firması' ödülünü alan Vippon Holidays kurucusu Günay Güc, konuşmasıyla alkış topladı. Güc yaptığı konuşmada, “Başarımızın sırrı Türkiye ve İstanbul'a olan sevdamız.” ifadelerini kullandı.

13 Haziran 2023 Salı 16:54 - Güncelleme:
Vippon Holidays'e en başarılı turizm firması ödülü
ABONE OL

Pars Medya International'ın organizasyonunu üstlendiği, marka sahipleri Kurban Akar ile Oğuz Ünal Kalafat'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Zirve Ödülleri, geçtiğimiz günlerde yapılan törenle üçüncü kez sahiplerini buldu. Cahide Palazzo'da 450 kişinin katılımıyla yapılan görkemli tören, iş, cemiyet, sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi.

KONUŞMASIYLA ALKIŞ TOPLADI

Sunuculuğunu Tayyar Işıksaçan, Ece Erken ve Jess Molho'nun üstlendiği 3. Zirve Ödülleri'nde ödül alanlardan biri de genç girişimci Günay Güc'tü. İş adamı, kurucusu olduğu turizm acentesi Vippon Holidays ile uluslararası alanda elde ettiği başarılarla ödüle layık görüldü.

Törene katılarak 'Yılın En Başarılı Turizm Firması' ödülünü alan Güc, yaptığı konuşmayla salonda uzun süre alkışlandı.

BAŞARININ SIRRI TÜRKİYE SEVDASI

Vippon Holidays'in Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterdiğini dile getiren Günay Güc, Türkiye'yi turizm alanında zirveye taşımak için çabaladıklarını söyledi;

"Biz Türkiye'yi çok seviyoruz, İstanbul'a çok âşığız. Başarımızın sırrı da bu sevda. İstanbul'un ve Türkiye'nin dünyada hak ettiği yeri bulması için gece gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.