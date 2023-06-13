Vippon Holidays'e en başarılı turizm firması ödülü

Pars Medya International'ın organizasyonunu üstlendiği, marka sahipleri Kurban Akar ile Oğuz Ünal Kalafat'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Zirve Ödülleri, geçtiğimiz günlerde yapılan törenle üçüncü kez sahiplerini buldu. Cahide Palazzo'da 450 kişinin katılımıyla yapılan görkemli tören, iş, cemiyet, sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi.

KONUŞMASIYLA ALKIŞ TOPLADI

Sunuculuğunu Tayyar Işıksaçan, Ece Erken ve Jess Molho'nun üstlendiği 3. Zirve Ödülleri'nde ödül alanlardan biri de genç girişimci Günay Güc'tü. İş adamı, kurucusu olduğu turizm acentesi Vippon Holidays ile uluslararası alanda elde ettiği başarılarla ödüle layık görüldü.

Törene katılarak 'Yılın En Başarılı Turizm Firması' ödülünü alan Güc, yaptığı konuşmayla salonda uzun süre alkışlandı.

BAŞARININ SIRRI TÜRKİYE SEVDASI

Vippon Holidays'in Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterdiğini dile getiren Günay Güc, Türkiye'yi turizm alanında zirveye taşımak için çabaladıklarını söyledi;

"Biz Türkiye'yi çok seviyoruz, İstanbul'a çok âşığız. Başarımızın sırrı da bu sevda. İstanbul'un ve Türkiye'nin dünyada hak ettiği yeri bulması için gece gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz."